2020-01-20T06:56:16+03:00
Общество

Случайно получилось: гинеколог во время операции по ошибке зашила пациентке мочеточники

У женщины пошло осложнение на почки, она может в любой момент умереть, но врача не накажут
Надежда РЫЖКИНА
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Сибирячке во время операции гинеколог зашила мочеточники.Сибирячке во время операции гинеколог зашила мочеточники.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Гинеколог из Красноозерской ЦРБ допустила грубую врачебную ошибку во время операции: она случайно зашила пациентке мочеточники.

Как позже выяснилось, это получилось случайно. Из-за того, что мочеточники попали в хирургические швы, не происходил отток жидкости из организма. Это привело к почечной недостаточности.

По мнению экспертов, пациентке нанесен серьезный вред здоровью, ведь со временем почки вовсе могут перестать выполнять свою функцию, что приведет к гибели женщины.

— В гинекологических операциях перевязка или перерезка мочеточников, к сожалению, не редкость. Развиваться осложнение может по-разному. Современная медицина восстанавливает проходимость мочеточников: их вышивают и восстанавливают функцию почек. Нельзя сказать, что это фатальное развитие событий. Всё зависит от того, как врачи поработают с осложнением и выходят пациентку, — прокомментировала КП-Новосибирск кандидат медицинских наук врач-уролог НИИ экспериментальной и клинической медицины Елена Новикова.

Кстати, врач не признала свою ошибку. И несмотря на то, что суд приговорил ее к двум годам условно, она может избежать наказания.

— По результатам рассмотрения уголовного дела в отношении акушера-гинеколога судья вынес обвинительный приговор с назначением наказания в виде ограничения свободы на срок 2 года. От назначенного наказания женщина освобождена в связи с истечением срока давности уголовного преследования, — сообщила областная прокуратура. Приговор в законную силу не вступил.

По мнению юриста, несмотря на то, что врач может избежать наказания, пострадавшая пациентка вправе требовать возмещение ущерба. — Несмотря на то, что приговор не вступил в силу, пациентка может подать заявление в гражданский суд о взыскании компенсации морального вреда. Она может воспользоваться материалами с предыдущего рассмотрения дела, - рассказала КП-Новосибирск адвокат по медицинским делам Юлия Казанцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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