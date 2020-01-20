«Теперь он никому не нужен»: сибирячка забрала у собачьей семьи щенка, а потом выбросила

20 Янв. 2020 2020-01-20T05:46:31+03:00

Щенка не принимают в родной будке после того, как его подобрала женщина и выбросила. Фото: Ольга Бакунина

Но в родной будке малыша не признали и выгнали на улицу

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В Новосибирске настоящая трагедия произошла в жизни бездомного щенка. Он родился в будке на стройке по улице Тополевой, что возле торгового центра «Аура».

Собачью семью, маму и трех ее щенков, подкармливали работники. Так и жили себе животные. Было нелегко, но зато не одиноко.

Пока одного из щенков не заприметила сердобольная женщина. Она забрала животное себе, но через неделю вернула обратно. Якобы малыш не прижился у нее дома.

Может, кто-нибудь захочет приютить одинокого щенка.

Проблема в том, что в будке его приняли за чужого и выгнали.

— Теперь маленькому совсем грустно. Мама его не принимает, грызет и близко не подпускает, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Бакунина. — У меня на той стройке работает родственник. Ему строители сколотили отдельную будку, вот он там один, но иногда к нему заходит его брат, и они там вместе греются.

Может быть, кто-нибудь захочет завести себе друга?

ИСТОЧНИК KP.RU