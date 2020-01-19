2020-01-19T19:53:24+03:00
Происшествия

«Выглядело это страшно»: новосибирец сломал позвоночник, скатившись с горки на набережной

Семья уже написала претензию к ледовому городку и готова идти в суд, если им не возместят ущерб
Татьяна СОЛОВОВА
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Новосибирцу понадобилась помощь врачей.Новосибирцу понадобилась помощь врачей.Фото: Влад КОМЯКОВ
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ЧП в ледовом городке с семьей сибирячки Кристины Ч. произошло в 15.00 6 января. Вместе с мужем и сыном она решила скатиться с маленькой горки, и это обернулось серьезной травмой:

- Муж въехал в снежный монолит в конце ската, который был вместо рыхлой снежной насыпи для мягкого торможения, - поделилась Кристина на «Флампе». - Его отбросило так сильно, что он вылетел из колеи горки. Выглядело это страшно. Муж долго стоял на четвереньках и не мог встать от нестерпимой боли в спине. Кристина уверяет: тут же прибежали люди рыхлить снег, но помощи им никто не предложил. Сибирячка сама отвела мужа в местный травмпункт, где ему поставили обезболивающее. А потом сибиряку сделали рентген: оказалось, что у него – компрессионный перелом позвоночника.

- Уже направили претензию. Если откажутся возмещать ущерб здоровью в мирном порядке, пойдём в суд, - говорит Кристина.

Корреспонденты КП-Новосибирск свяжутся со всеми сторонами конфликта: подробные комментарии опубликуем в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Выглядело это страшно»: новосибирец сломал позвоночник, скатившись с горки на набережной
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