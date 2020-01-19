В Новосибирске горит высотка на улице Сибиряков-Гвардейцев: есть пострадавшие
В воскресенье, 19 января, ЧП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев в Ленинском районе Новосибирска: там в доме №57 вспыхнула комната на седьмом этаже высотки.
- Из подъезда были эвакуированы 20 человек, среди которых — 8 детей, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Пожарные обнаружили в горящем помещении женщину, пострадавшая находится в сознании.
Что именно стало причиной возгорания, предстоит разобраться сотрудникам МЧС.
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Горит квартира в высотке на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU