2020-01-19T18:44:58+03:00
Происшествия

В Новосибирске горит высотка на улице Сибиряков-Гвардейцев: есть пострадавшие

Хозяйку квартиры, где вспыхнуло поамя, обнаружили пожарные
Татьяна СОЛОВОВА
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Пожар произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев.Пожар произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В воскресенье, 19 января, ЧП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев в Ленинском районе Новосибирска: там в доме №57 вспыхнула комната на седьмом этаже высотки.

- Из подъезда были эвакуированы 20 человек, среди которых — 8 детей, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Пожарные обнаружили в горящем помещении женщину, пострадавшая находится в сознании.

Что именно стало причиной возгорания, предстоит разобраться сотрудникам МЧС.

Уважаемые читатели, если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, присылайте ваши фото и видео на на редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Мы обязательно все опубликуем.

Горит квартира в высотке на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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