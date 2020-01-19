В Новосибирске горит высотка на улице Сибиряков-Гвардейцев: есть пострадавшие

19 Янв. 2020 2020-01-19T18:44:58+03:00

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В воскресенье, 19 января, ЧП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев в Ленинском районе Новосибирска: там в доме №57 вспыхнула комната на седьмом этаже высотки.

- Из подъезда были эвакуированы 20 человек, среди которых — 8 детей, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Пожарные обнаружили в горящем помещении женщину, пострадавшая находится в сознании.

Что именно стало причиной возгорания, предстоит разобраться сотрудникам МЧС.

Уважаемые читатели, если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, присылайте ваши фото и видео на на редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Мы обязательно все опубликуем.

Горит квартира в высотке на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU