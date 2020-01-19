19 Янв. 2020 2020-01-19T16:27:34+03:00

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«Ведьмаку заплатите» - песня из одноименного сериала «Ведьмак», которая стала очень популярной. Перепеть ее решила новосибирский блогер Оксана Шавнева, причем подыграла себе девушка на необычном инструменте - укулеле.

- Я посмотрела этот сериал: мне очень понравился как сам фильм, так и эта песня. Поэтому и записала свое видео с этой песней, - объяснила корреспондентам КП-Новосибирск Оксана.

- Что ваши друзья и родные сказали? Понравилось?

- Сказали, что еще раньше надо было записать, был бы еще популярнее ролик, - смеется девушка. - Но раньше я валялась с температурой

Подписчики сибирячки ее творчество оценили по достоинству:

- Люблю фолк-рок, песня - шикардос, пишут сейчас в комментариях подписчики.

Сибирячка на укулеле перепела песню «Ведьмаку заплатите».По мотивам сериала "Ведьмак"!

ИСТОЧНИК KP.RU