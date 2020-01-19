Сибирячка на укулеле перепела песню «Ведьмаку заплатите»
«Ведьмаку заплатите» - песня из одноименного сериала «Ведьмак», которая стала очень популярной. Перепеть ее решила новосибирский блогер Оксана Шавнева, причем подыграла себе девушка на необычном инструменте - укулеле.
- Я посмотрела этот сериал: мне очень понравился как сам фильм, так и эта песня. Поэтому и записала свое видео с этой песней, - объяснила корреспондентам КП-Новосибирск Оксана.
- Что ваши друзья и родные сказали? Понравилось?
- Сказали, что еще раньше надо было записать, был бы еще популярнее ролик, - смеется девушка. - Но раньше я валялась с температурой
Подписчики сибирячки ее творчество оценили по достоинству:
- Люблю фолк-рок, песня - шикардос, пишут сейчас в комментариях подписчики.
Сибирячка на укулеле перепела песню «Ведьмаку заплатите».По мотивам сериала "Ведьмак"!
ИСТОЧНИК KP.RU