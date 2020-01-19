«Она была липкой, перышки выпали»: сибирячка спасает травмированную синицу

19 Янв. 2020 2020-01-19T14:21:25+03:00

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Историю о том, как она спасает травмированную синицу, сибирячка Наталья рассказала на портале «Яндекс. Район».

- Синичка сидит в снегу, вся какая-то мокрая, - описывает ситуацию девушка. - Подошла,осторожно взяла её и поняла,что с ней случилась какая-то беда. Она была не просто мокрая,а ещё и липкая.Забрала домой, так как взлететь она не могла и погибла бы. Дома вымыла её под тёплой водой - просто полила её тёплой водичкой, подняв крылышки. Потом высушила феном: к сожалению пёрышки немного вылезли, склеенные какой- то клейкой массой. А спинка уже была вся голая.

Выпускать птицу девушка побоялась, и постаралась ей помочь:

- Опыта с птичками у меня нет, дала ей семечек, налила воды, посадила в трехлитровую банку и поставила в угол, чтобы она успокоилась, - рассказывает Наталья. - Позже я выпустила её из банки: она залетела на полочку в прихожей, закрытую занавеской, мы решили её до утра не трогать - пусть спит.Что делать дальше я не знаю, но очень хочу помочь малышке.

Вот что посоветовали в Центре реабилитации диких животных:

- Прежде всего, птиц нельзя сушить феном - для них это стресс: нужно дать питомцу обсохнуть самостоятельно. Второй момент: птиц ни в коем случае нельзя кормить хлебом и пшеном : если никакого хлеба нет под рукой, то подойдут обычные необжаренные и несоленые семечки. Но опять же: если у птицы черепно-мозговая травма, которую они часто получают зимой при ударе о стекла, то кормить ее нельзя. Поэтому лучше всего обратиться к нам за консультацией по тел. 8-913-375-21-11

ИСТОЧНИК KP.RU