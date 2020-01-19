«Женщину увезли с переломом ребра»: в Новосибирске автобус с пассажирами врезался в иномарку

19 Янв. 2020 2020-01-19T08:05:56+03:00

Сейчас в Ленинском районе образовалась огромная пробка

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В воскресенье, 19 января, серьезная авария произошла в Ленинском районе: там на пересечении улиц Станиславского и Немировича-Данченко столкнулись автобус №64 с пассажирами и иномарка.

- У кроссовера KIA деформированы капот и передний бампер, разбиты фары, у автобуса повреждена передняя часть, - рассказали в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54»ю

Добавляют красок в произошедшее и очевидцы аварии: в комментариях они сообщают о пострадавшей во время ДТП сибирячке.

- Женщину увезли с переломом ребра, - написала очевидица произошедшего Кристина.

Из-за аварии в Ленинском районе была остановлена работа троллейбусных маршрутов №7 и №24, образовалась серьезная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU