«Женщину увезли с переломом ребра»: в Новосибирске автобус с пассажирами врезался в иномарку
В воскресенье, 19 января, серьезная авария произошла в Ленинском районе: там на пересечении улиц Станиславского и Немировича-Данченко столкнулись автобус №64 с пассажирами и иномарка.
- У кроссовера KIA деформированы капот и передний бампер, разбиты фары, у автобуса повреждена передняя часть, - рассказали в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54»ю
Добавляют красок в произошедшее и очевидцы аварии: в комментариях они сообщают о пострадавшей во время ДТП сибирячке.
- Женщину увезли с переломом ребра, - написала очевидица произошедшего Кристина.
Из-за аварии в Ленинском районе была остановлена работа троллейбусных маршрутов №7 и №24, образовалась серьезная пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU