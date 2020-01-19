2020-01-19T06:26:47+03:00
Общество

Ушел из больницы и пропал: в Новосибирске ищут 83-летнего пенсионера без пальца

Главная примета пожилого сибиряка - отсутствующая фаланга
Татьяна СОЛОВОВА
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Пожилого сибиряка ищут волонтеры и полиция. Фото: «Лиза Алерт».Пожилого сибиряка ищут волонтеры и полиция. Фото: «Лиза Алерт».
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Вот уже четвертые сутки волонтеры и полиция ищут пропавшего дедушку - 83-летнего Ивана Геннадьевича Максимова. Известно, что пожилой мужчина исчез 15 января:

- Он ушел из больницы, и с тех пор ничего о его местоположении неизвестно, - коротко комментируют в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Главная примета пропавшего пенсионера - у него фаланги на одном из пальцев.

- Рост у него 168 сантиметров, полное телосложение, серые глаза, седые волосы, - описывают дедушку в поисковом отряде «Лиза Алерт». - На нем была камуфляжная зимняя куртка, синие джинсы, черные ботинки, черная норковая шапка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионера, просят позвонить в полицию по тел. 02 или связаться с поисковиками по тел. 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ушел из больницы и пропал: в Новосибирске ищут 83-летнего пенсионера без пальца
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