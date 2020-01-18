Чему ребенка учит: сибирячка показала тверк с маленькой дочкой

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:31:55+03:00

Они зажгли на берегу Индийского океана

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Елена Яткина — известная в Новосибирске танцовщица. Сибирячка будоражит своих подписчиков роликами с откровенными «па».

Она ездит по всему миру с мастер-классами. Но сейчас у молодой мамы перерыв. В отпуск она улетела на Мальдивы вместе со своей дочкой. Девочки отлично отдыхают на берегу Индийского океана, но и о танцах не забывают.

Елена опубликовала видео, где они с малышкой зажигают вместе. Несмотря на юный возраст, девочка демонстрирует поразительную гибкость и грациозность. Эти кадры хочется пересматривать вновь-и-вновь, настолько их милость зашкаливает.

— У меня накопилось столько таких видео, что хочу седлать отдельную рубрику с нашими танцами, — написала в своем аккаунте в Инстаграме Елена Яткина.

Подписчики, а у их у танцовщицы около 250 тысяч, с удовольствием поддержали идею.

— Супер! Такие милашки. На это можно смотреть вечно!

— Это видео дня для меня сегодня.

— Мамина копия, какие у нее движения необычные.

— Маленькая такая смешная. Явно будущая звезда растет. Глядя на вас тоже детей захотелось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755434" frameborder="0"></iframe> Сибирячка показала тверк с маленькой дочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU