Чему ребенка учит: сибирячка показала тверк с маленькой дочкой
Елена Яткина — известная в Новосибирске танцовщица. Сибирячка будоражит своих подписчиков роликами с откровенными «па».
Она ездит по всему миру с мастер-классами. Но сейчас у молодой мамы перерыв. В отпуск она улетела на Мальдивы вместе со своей дочкой. Девочки отлично отдыхают на берегу Индийского океана, но и о танцах не забывают.
Елена опубликовала видео, где они с малышкой зажигают вместе. Несмотря на юный возраст, девочка демонстрирует поразительную гибкость и грациозность. Эти кадры хочется пересматривать вновь-и-вновь, настолько их милость зашкаливает.
— У меня накопилось столько таких видео, что хочу седлать отдельную рубрику с нашими танцами, — написала в своем аккаунте в Инстаграме Елена Яткина.
Подписчики, а у их у танцовщицы около 250 тысяч, с удовольствием поддержали идею.
— Супер! Такие милашки. На это можно смотреть вечно!
— Это видео дня для меня сегодня.
— Мамина копия, какие у нее движения необычные.
— Маленькая такая смешная. Явно будущая звезда растет. Глядя на вас тоже детей захотелось.
Сибирячка показала тверк с маленькой дочкой.
ИСТОЧНИК KP.RU