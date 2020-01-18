2020-01-18T16:31:55+03:00
Общество

Чему ребенка учит: сибирячка показала тверк с маленькой дочкой

Они зажгли на берегу Индийского океана
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
сибирячка показала тверк с маленькой дочкой. Фото: fraulesсибирячка показала тверк с маленькой дочкой. Фото: fraules
Изменить размер текста:

Елена Яткина — известная в Новосибирске танцовщица. Сибирячка будоражит своих подписчиков роликами с откровенными «па».

Она ездит по всему миру с мастер-классами. Но сейчас у молодой мамы перерыв. В отпуск она улетела на Мальдивы вместе со своей дочкой. Девочки отлично отдыхают на берегу Индийского океана, но и о танцах не забывают.

Елена опубликовала видео, где они с малышкой зажигают вместе. Несмотря на юный возраст, девочка демонстрирует поразительную гибкость и грациозность. Эти кадры хочется пересматривать вновь-и-вновь, настолько их милость зашкаливает.

— У меня накопилось столько таких видео, что хочу седлать отдельную рубрику с нашими танцами, — написала в своем аккаунте в Инстаграме Елена Яткина.

Подписчики, а у их у танцовщицы около 250 тысяч, с удовольствием поддержали идею.

— Супер! Такие милашки. На это можно смотреть вечно!

— Это видео дня для меня сегодня.

— Мамина копия, какие у нее движения необычные.

— Маленькая такая смешная. Явно будущая звезда растет. Глядя на вас тоже детей захотелось.

Сибирячка показала тверк с маленькой дочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чему ребенка учит: сибирячка показала тверк с маленькой дочкой
«Эвакуированы 20 человек»: под Новосибирском сгорел торговый центр
«Хочу ребенка от кого-нибудь»: русская Барби решила родить первенца из-за маткапитала
Автобус с детской командой из Новосибирска застрял на трассе в Алтайском крае
Повезло, что не на голову: глыба льда разбила новосибирцу автомобиль
«Теперь он настоящий киборг!»: журналист вживил в себя чип, чтобы не носить ключи от подъезда
Стала известна причина пожара в двигателе самолета «Новосибирск-Камрань»
Появилось видео пожара в двигателе самолета «Новосибирск-Камрань»
«Выехали на взлетную»: пассажиры самолета, в котором загорелся двигатель, улетели во Вьетнам
«Не могли взлететь, потом — хлопок»: в самолёте, летевшем во Вьетнам, загорелся двигатель
«Дети ноют, я вспотела»: многодетная сибирячка пыталась сесть на самолет, который летит через месяц
«Это же не тапочек»: хозяева съехали со съемной квартиры и оставили там далматинца
Перекрыл две полосы: автобус развернуло поперек моста в Новосибирске
Новосибирская пенсионерка оказалась хозяйкой борделей: в секс-бизнес она втянула мужа и сына
Сервис каршеринга обвинил новосибирца в ДТП, которое он не совершал