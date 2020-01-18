«Хочу ребенка от кого-нибудь»: русская Барби решила родить первенца из-за маткапитала

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:37:49+03:00

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Сибирячка Юлия Кригер, известная как русская Барби, отважилась на роды. К такому решительному шагу красотку сподвигла новость о том, что за первого ребенка будут давать материнский капитал.

— Узнала, что теперь за первенца дают 466 617 рублей, и я решила родить от кого-нибудь, — написала в своем аккаунте в Инстаграм сибирячка.

Однако, несмотря на эффектную внешность, красотка до сих пор не замужем. Но это ее не смущает. Она придумала, как решить эту проблему.

Подходящую кандидатуру блондинка с пышным бюстом ищет в соцсети. Именно там она разместила анкету, которую необходимо заполнить претендентам. Юлию волнует три критерия: возраст, доход и внешность парня.

Пока никто из парней не рискнул воспользоваться заманчивым предложением.

Напомним, жительница Новосибирска Юлия Кригер поразила журналистов британского таблоида The Sun, они прозвали ее русской Барби. Англичане удивлены, что девушка родилась на свет с таким кукольным лицом. А она всех уверяет: ничего со своим лицом не делала. Над чем поработали хирурги, так это над грудью — превратили первый размер в третий с половиной.

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В откровенном интервью «Комсомольской правде» жительница Новосибирска Юлия Кригер призналась, что решилась на пластику груди еще… в 10 лет [фото, видео]. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU