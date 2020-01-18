2020-01-18T12:21:06+03:00
Общество

«Теперь он настоящий киборг!»: журналист вживил в себя чип, чтобы не носить ключи от подъезда

Необычную процедуру ему провел акушер-гинеколог
Ульяна ДЖАНКОВА
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Процедура вживления чипа безболезненная, как укол. Фото:Процедура вживления чипа безболезненная, как укол. Фото:
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Новосибирец Александр Волчек — акушер-гинеколог, а еще у него есть интересное хобби. Уже пять лет он вживляет чипы. Сейчас у него их пять.

Теперь мужчина не носит с собой ключи от подъезда, пластиковые карты. Вместо них он теперь использует свою руку. Именно в ней находятся необходимая электроника.

Идея привлекла внимание и других новосибирцев: это ж целый лайфхак, который позволит отказаться от сумочек и портмоне.

Журналист Сибкрай.ru Владислав Москвин стал сотым желающим вживить себе чип. Парень — поклонник технических новинок, а потому новосибирец старается всегда быть в тренде.

Чип вставить легко, а вот чтобы обратно достать, нужна будет операция.

Чип вставить легко, а вот чтобы обратно достать, нужна будет операция.

— Это же очень удобно: на морозе не надо ключи искать — подошел, открыл дверь в подъезд и не надо рыться, искать ключ, — отметил Владислав Москвин. — К тому же, как я сейчас понял, это совсем не больно. Через пару дней пойду, запрограммирую чип.

Процедура и правда не болезненная, как укол. Вот только если человек передумал, и чип хочет достать, потребуется операция. Так что надо хорошенько подумать.

В Новосибирске журналист вживил в себя чип, чтобы не носить ключи от подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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