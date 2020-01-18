2020-01-18T06:08:39+03:00
Общество

«Дети ноют, я вспотела»: многодетная сибирячка пыталась сесть на самолет, который летит через месяц

При этом в аэропорт она приехала с тремя детьми и кучей чемоданов
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячка пыталась сесть на самолет, который летит через месяц. Фото: maripulyaСибирячка пыталась сесть на самолет, который летит через месяц. Фото: maripulya
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Марина Трубицына — многодетная мама и известный блогер из Новосибирска. Ее аудитория — около 800 тысяч подписчиков.

Женщина откровенно рассказывает, каково это быть мамой с тремя детьми. Сибирячка признается, что без курьезов никак, главное в такие моменты держать себя в руках.

Например, когда купила билет на самолет, но перепутала дату вылета.

— Только представьте, стоим мы в очереди, Лука орет, дети ноют, вайфай не ловит, я уже вся вспотела, и вот уже наша очередь подошла, как сотрудник на стойке сообщает: а вы сегодня никуда не летите! Вы летите ровно через месяц! 7 февраля, а не 7 января. Немая сцена. Занавес. Последующие события можете додумать сами, — написала Марина.

Женщина поделилась, что спустя время к подобным ситуациям они с мужем относятся с юмором. Блогер откровенно рассказывает, что в их семье случается разное.

— Уже давно понятно, что в семейной жизни главное друг друга не поубивать. Но как вы предлагаете удержать себя от рукоприкладства, когда он забывает твой паспорт дома, а у вас час до посадки на рейс, а ты допускаешь три ошибки в имени, фамилии и дате рождения при покупке билетов, он путает терминал вылета, а до нужного 15 километров, ты забываешь чемодан в самолете, он забывает в отеле твою книгу, в которой ты заботливо припасла сэкономленные 100 евро, а ты расчесываешь брови его зубной щеткой, он мажет огрубевшие локти твоим кремом для лица и лезет в него, мадонна мия, пальцами, ты идешь выносить мусор в его ботинках, стаптывая задник, он дезинфицирует или обезжиривает что-то твоими редкими духами, ты открываешь 70-ти летний коньяк, чтобы 10 миллилитров добавить в выпечку, вы оба думаете, что забрали ребенка с тренировки. В итоге не забрал никто.

Подписчиков позабавили смешные моменты из быта семьи. Люди поделились своими курьезными ситуациями из жизни.

— Смеяться начала на середине поста. На последних строках я ржала в полный голос! Очень круто написано, все в точку.

— Как это здорово, когда можно посмеяться над самим собой. Ну, а что теперь, плакать над каждым «косяком»? А смех продлевает жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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