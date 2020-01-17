«Это же не тапочек»: хозяева съехали со съемной квартиры и оставили там далматинца

17 Янв. 2020 2020-01-17T20:17:32+03:00

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Жители многоэтажки на улице Зорге в Новосибирске сообщили, что в подъезде их дома обитает «бесхозный» далматинец. Пятнистая собака истощена, напугана, при этом тянется к людям.

— Пес бегал по улице, не агрессивный, мы завели его в подъезд, — написали жители дома в паблике «Типичная Затулинка».

Жители дома в социальной сети под снимком опознали далматинца. Рассказали, что пес носит кличку Рой, и раньше с ним в этом же дворе гулял молодой человек.

— Соседи съехали со съемной квартиры, остался молодой кобель далматинца, напуганный, видимо, его били, но добрый, — пишут жильцы.

Происшествие не осталось незамеченным в социальных сетях. Люди возмущены: «Это же не тапочек, чтобы его забыть при переезде», — высказываются жители.

Сейчас для собаки ищут передержку, связаться с жителями дома можно через паблик.

ИСТОЧНИК KP.RU