В Новосибирске иномарка сбила школьника: у мальчика сломан позвоночник
В пятницу, 17 января, в 16.00 серьезная авария произошла на улице Нижегородской: там под колеса иномарки попал 15-летний школьник.
- 28-летний новосибирец на автомобиле Toyota Opa двигался со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону улицы Гурьевской, - рассказали в УГИБДД по Новосибирской области. - В этот момент у дома № 30 дорогу вне зоны пешеходного перехода пытался перейти мальчик.
Избежать столкновения водитель иномарки не смог: удар был такой силы, что без травм не обошлось: школьник находится в больнице.
- Мальчик доставлен в НИИТО, предварительный диагноз - перелом позвоночника, - пояснили в ведомстве.
Теперь разобраться во всех обстоятельствах произошедшей аварии предстоит полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU