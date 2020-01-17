В Новосибирске иномарка сбила школьника: у мальчика сломан позвоночник

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:59:58+03:00

Сейчас подросток находится в больнице

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В пятницу, 17 января, в 16.00 серьезная авария произошла на улице Нижегородской: там под колеса иномарки попал 15-летний школьник.

- 28-летний новосибирец на автомобиле Toyota Opa двигался со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону улицы Гурьевской, - рассказали в УГИБДД по Новосибирской области. - В этот момент у дома № 30 дорогу вне зоны пешеходного перехода пытался перейти мальчик.

Избежать столкновения водитель иномарки не смог: удар был такой силы, что без травм не обошлось: школьник находится в больнице.

- Мальчик доставлен в НИИТО, предварительный диагноз - перелом позвоночника, - пояснили в ведомстве.

Теперь разобраться во всех обстоятельствах произошедшей аварии предстоит полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU