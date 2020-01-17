«Она смеялась, а он умирал»: сибирячка думала, что снимает забавного хомячка, а он просил помощи

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:12:12+03:00

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Сибирячка Анна Мишина увидела хомячка на улице в Кольцово: сколько времени к тому моменту животное провело на морозе, неизвестно.

- Я выходила из салона и увидела в сугробе мордочку. Подошла поближе, и он побежал ко мне, - рассказала КП-Новосибирск Анна. - Видно было, что к людям тянется и не боится. Решила, что это большой хомяк.

Сибирячка сняла забавное видео с животным и выложила в соцсети, но к себе зверька не взяла.

- Если бы знала, где есть приют для животных, отвезла бы туда, - объяснила сибирячка.

Вот только девушка и предположить не могла, что оставляет животное в беде.

- Для хомячка нахождение на морозе даже в течение 30 минут критично, а длительное время тем более. Сибирские морозы он просто не перенесет и погибнет. Либо его могут съесть, - объясняет ветеринарный врач Надежда Новокрещенова. - В этой ситуации правильным было бы забрать хомячка домой, постепенно отогреть его на грелке, укутав в плед. Дать ему глюкозу - от 0,2 до 1 грамма в зависимости от размера животного. А потом предложить ему еду - зерновую смесь или детское овощное пюре без сахара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755281" frameborder="0"></iframe> Сибирячка думала, что снимает забавного хомячка, а он просил помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU