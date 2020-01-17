Сервис каршеринга обвинил новосибирца в ДТП, которое он не совершал

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:12:43+03:00

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Новосибирский рэпер и массажист Александр Karman Yo Man пожаловался на сервис каршеринга. Рэпер утверждает, что в ночь на 14 января около полуночи он взял в аренду Huyndai Solaris у дома по улице Высоцкого, 41\5. Затем молодой человек доехал до дома по пустым дорогам и около 01:00 припарковал свой автомобиль напротив супермаркета.

Но 16 января сервис попытался списать 7,2 тысячи рублей с банковской карты. Однако денег там не было, и новосибирцу позвонил сотрудник компании. Тогда-то Александр и узнал, что его обвиняют в ДТП: якобы он повредил бампер, и теперь там трещина. И от него потребовали оплатить стоимость ремонта.

- Не разобравшись в ситуации, они сразу мне выписали штраф, так как я последний пользовался этой каршеринговой машиной до ДТП. Но я им предложил предъявить доказательства, записи с камер, что именно я совершил ДТП. Сотрудник сказал, что у них нет видеорегистраторов, согласился со мной насчет доказательств, а после звонка с меня решили списать еще 10 тысяч рублей за ДТП, — рассказал КП-Новосибирск Александр Karman.

Упирает компания на показания другого клиента: он якобы решил арендовать авто, но заметил трещину на бампере и прислал фото в сервис . Так как музыкант был последним арендатором, то его посчитали виновным, хотя машина простояла без хозяев всю ночь. Александр настаивает, что когда покидал машину -трещины на бампере не было, но кто-то мог просто стукнуть «Делимобиль» и спокойно уехать — в этой машине сервиса нет видеорегистратора.

Сервис каршеринга прислал рэперу письмо, в котором обосновал решение самовольно списать деньги с банковской карты музыканта. Судя по пунктам договора, первое списание было за бампер, а второе — штраф в десять тысяч рублей по договору за невозможность списать 7,2 тысячи рублей за трещину.

КОММЕНТАРИЙ АВТОЮРИСТА

Нужно было вызывать ГИБДД

— Здесь действует презумпция невиновности, может кто-то сдавал назад и задел его машину. Судя по фото, вполне возможно, что автомобиль повредили. Если бы это был обычный автомобиль — нужно было бы вызвать сотрудников ГИБДД и оформить розыскной материал. Инспекторы обязаны зафиксировать такие случаи, это долгая работа, но ее выполняют, — прокомментировала руководитель новосибирских аваркомов «Альянс» Оксана Косицкая.

По словам юриста, подобные договоры с каршерингом находятся другой области права, и рэперу придется судиться с компанией.

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ИСТОЧНИК KP.RU