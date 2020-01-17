Людей эвакуировали: в кафе «Берлога» экстренно выехали пожарные
Вечером в пятницу, 17 января в кафе «Берлога», что находится на пересечении улиц Мичурина и Достоевского, произошло ЧП. Очевидцы сообщили, что здание оказалось в дыму. Информация об этом появилась в социальных сетях.
— Вспыхнула электрощитовая, находившаяся в подвале здания, в котором находится кафе «Берлога». По предварительной информации произошло короткое замыкание, — пишут очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
В редакцию КП-Новосибирск читатели стали присылать фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что возле здания стоит несколько пожарных машин. Никакого дыма и огня не видно.
— Там ничего не горит. В здании просто нет света, — сообщила в редакцию читательница Анна.
Пострадавших от задымления нет. Персонал и посетители оперативно покинули здание.
ИСТОЧНИК KP.RU