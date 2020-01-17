2020-01-17T17:17:25+03:00
Происшествия

По списку они есть, в палате нет: медик заработала полтора миллиона рублей на несуществующих пациентах

Теперь ее буду судить
Надежда РЫЖКИНА
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Какое наказание грозит врачу, пока неизвестноКакое наказание грозит врачу, пока неизвестноФото: Евгения ГУСЕВА
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В Новосибирске заведующая колопроктологическим отделением одной из больниц города обманула фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области на полтора миллиона рублей. Так считают в правоохранительных органах.

По их версии, она вносила в меддокументы ложные сведения: по документам в стационаре лечилось более 200 человек, на деле – койки пустые. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

— Фонд ОМС перечислил больнице более 1,5 миллиона рублей за якобы оказанное людям лечение. Деньги обналичивали через выплаты стимулирующего характера за выполнение учреждением плановых показателей, - рассказали в ведомстве.

Как стало известно КП-Новосибирск, лично заведующая положила в свой карман 119 тысяч рублей. Куда ушла основная сумма, выясняют следователи.

На заведующую колопроктологического отделения заведено уголовное дело. Ее будут судить за мошенничество и служебный подлог.

Отстранена ли сейчас руководитель от своей должности выяснить не удалось: в больнице от комментариев отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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