Новосибирец умер на глазах у школьников
В Новосибирске мужчина умер на глазах у прохожих. По данным паблика «АСТ-54» это произошло на улице Зорге.
«Мужчине стало плохо, и он упал на снег. К нему подбежали прохожие и начали оказывать первую помощь», - говорится в сообществе.
Судя по видео, очевидцы попытались реанимировать упавшего прохожего, делали ему массаж сердца. Это оказалось тщетным. Приехав по вызову, врачи скорой помощи констатировали смерть. Возможно, человеку стало плохо с сердцем.
Все произошло на глазах у детей. Они находились поблизости, и, судя по видео, стали очевидцами смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU