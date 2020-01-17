Новосибирец умер на глазах у школьников

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:29:44+03:00

Очевидцы попытались помочь мужчине массажем сердца, но это не помогло

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске мужчина умер на глазах у прохожих. По данным паблика «АСТ-54» это произошло на улице Зорге.

«Мужчине стало плохо, и он упал на снег. К нему подбежали прохожие и начали оказывать первую помощь», - говорится в сообществе.

Судя по видео, очевидцы попытались реанимировать упавшего прохожего, делали ему массаж сердца. Это оказалось тщетным. Приехав по вызову, врачи скорой помощи констатировали смерть. Возможно, человеку стало плохо с сердцем.

Все произошло на глазах у детей. Они находились поблизости, и, судя по видео, стали очевидцами смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU