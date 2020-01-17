2020-01-17T11:56:44+03:00
Происшествия

Стала известна причина гибели 9-летней девочки, чью маму нашли под окнами высотки

Родительница жива, она в больнице под наблюдением врачей, также ее охраняют полицейские
Ульяна ДЖАНКОВА
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Стало известно, почему молодая мама убила свою 9-летнюю дочку.Стало известно, почему молодая мама убила свою 9-летнюю дочку.
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В Новосибирске следователи расследуют громкое преступление, взбудоражившее весь город: молодая мама убила дочку.

Как рассказали в СК, женщина ее задушила.

Полицейским не пришлось разыскивать маму: после содеянного ее нашли полуголой на снегу под окнами высотки. Она жива, угрозы ее здоровью нет. Сейчас она в больнице под наблюдением врачей. Палату охраняют полицейские.

В СК по Новосибирской области рассказали, что произошло. Также сотрудники выяснили причину убийства ребенка, но ее пока не разглашают.

- По данным следствия, 16 января 2020 года в утреннее время женщина в квартире задушила свою 9-летнюю дочь. Далее она выпала из окна 8-го этажа и была доставлена в медицинское учреждение с различными травмами. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СК.

Дело взято на контроль в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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