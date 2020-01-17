Сотрудник уголовного розыска умер после совещания в Чулымском МВД
В городе Чулыме случилось ЧП. На совещании 37-летннему сотруднику уголовного розыска стало плохо. Коллеги вызвали врачей. «Скорая» успела доставить полицейского в больницу, но спасти медики его не смогли.
Об этом рассказал знакомый мужчины в соцсети. По его словам все случилось в среду, 15 января.
— Предварительно, не выдержало сердце. Осталась супруга, дети. Каждый день созваниваюсь с коллегами, которых набралось немало за годы службы, постоянно проверки — проверки, Москва! Вы мне скажите, кроме Новосибирска и области проверять нечего? Или вы думаете, приехали шороху навели, там-сям, все к лучшему поменяется? Нет! Люди не выдерживают: ни ваших нагрузок, ни ваших требований. Дознаватели и следствие скоро подохнут под томами уголовных дел, опера от пустой беготни и суеты, постоянного напряжения как вид вымрут. Участковые завалены ерундой. Сколько людей в возрасте 30+ должно сдохнуть на этой работе , чтобы кто-то плюсик получил?
Эмоциональный пост опубликован в группе «Омбудсмен полиции».
Друзья и сослуживцы подтверждают смерть полицейского и сочувствуют его семье.
— Андрюха был ответственным сотрудником и хорошим парнем! Вместе с ним были в СКР, жаль, что уходят такие ребята! Земля пухом.
— Известно, что полицейские сидят на психостимуляторах, чтобы выдерживать такие нагрузки, может в этом причина.
— В 2011 мой начальник УР 36 лет с совещания в УВД не вернулся, прямо в зале умер.
В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о смерти сотрудника подтвердили.
ИСТОЧНИК KP.RU