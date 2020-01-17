2020-01-17T11:00:44+03:00
Происшествия

Сотрудник уголовного розыска умер после совещания в Чулымском МВД

По предварительным данным, у полицейского не выдержало сердце
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
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Полицейский умер после совещания.Полицейский умер после совещания.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В городе Чулыме случилось ЧП. На совещании 37-летннему сотруднику уголовного розыска стало плохо. Коллеги вызвали врачей. «Скорая» успела доставить полицейского в больницу, но спасти медики его не смогли.

Об этом рассказал знакомый мужчины в соцсети. По его словам все случилось в среду, 15 января.

— Предварительно, не выдержало сердце. Осталась супруга, дети. Каждый день созваниваюсь с коллегами, которых набралось немало за годы службы, постоянно проверки — проверки, Москва! Вы мне скажите, кроме Новосибирска и области проверять нечего? Или вы думаете, приехали шороху навели, там-сям, все к лучшему поменяется? Нет! Люди не выдерживают: ни ваших нагрузок, ни ваших требований. Дознаватели и следствие скоро подохнут под томами уголовных дел, опера от пустой беготни и суеты, постоянного напряжения как вид вымрут. Участковые завалены ерундой. Сколько людей в возрасте 30+ должно сдохнуть на этой работе , чтобы кто-то плюсик получил?

Эмоциональный пост опубликован в группе «Омбудсмен полиции».

Друзья и сослуживцы подтверждают смерть полицейского и сочувствуют его семье.

— Андрюха был ответственным сотрудником и хорошим парнем! Вместе с ним были в СКР, жаль, что уходят такие ребята! Земля пухом.

— Известно, что полицейские сидят на психостимуляторах, чтобы выдерживать такие нагрузки, может в этом причина.

— В 2011 мой начальник УР 36 лет с совещания в УВД не вернулся, прямо в зале умер.

В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о смерти сотрудника подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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