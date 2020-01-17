2020-01-17T12:05:03+03:00
Общество

Там же ничего не видно: как в метель работают новосибирский автовокзал и аэропорт

МЧС же советуют пересидеть непогоду дома
Надежда РЫЖКИНА
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Вьюга закрыла весь горизонт. Фото: стоп-кадрВьюга закрыла весь горизонт. Фото: стоп-кадр
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Новосибирск в пятницу, 17 января, накрыл снежный шторм. В городе снег вперемешку с сильным ветром, на дорогах снежные заносы и гололед. Плохая видимость не только в самом городе, но и за его пределами. То, как сейчас на трассе, снял на видео один из водителей. Кадры размещены в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На ролике видно, что обзору на дороге мешает белая пелена вокруг.

КП-Новосибирск узнала, не отменили ли междугородние автобусы, и в каком режиме работает аэропорт «Толмачево.

— На данный момент из Барнаула и Томска по всем направлениям отменены пассажирские и грузовые перевозки. Из Новосибирска транспорт ходит по расписанию, хотя есть вероятность задержек, — рассказали КП-Новосибирск в справочной Новосибирского главного автовокзала. В пресс-службе аэропорта «Толмачёво» сообщили, что сегодня они работает в штатном режиме: задержек рейсов из-за бури нет.

Несмотря на то, что ситуация под контролем, водителя рекомендовано переждать бурю дома, ну а если все-таки выехали на дорогу, то не спешить, внимательно следить за знаками и предупреждать об опасности других водителей, если она есть

Каково тем новосибирцам, кто за рулем в метель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Там же ничего не видно: как в метель работают новосибирский автовокзал и аэропорт
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