2020-01-17T09:15:06+03:00
Происшествия

«Она вся переломана»: под Новосибирском две женщины попали в страшную аварию

Обе доставлены в больницу, у пассажирки — открытые переломы плеча и бедра
Ульяна ДЖАНКОВА
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Авто, в котором ехали женщины, после аварии восстановлению не подлежит.Авто, в котором ехали женщины, после аварии восстановлению не подлежит.
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Под Новосибирском на трассе произошло серьезное ДТП. Все случилось днем, в четверг, 16 января.

В аварии пострадали две женщины: водитель и пассажирка иномарки. Они обе с травмами находятся в больнице.

Машину водителя, ехавшего навстречу, подкинуло на кочке и бросило «Тойоту» автоледи.

Машину водителя, ехавшего навстречу, подкинуло на кочке и бросило «Тойоту» автоледи.

Водитель на «Сузуки» ехал со стороны Новосибирска в сторону Карасука. С его слова, вдруг авто подбросило и резко выкинуло на встречную полоса. В то время там ехала «Тойота Спасио». От удара ей снесло весь бок. За рулем авто находилась 40-летняя женщина и пассажирка. Она и приняла весь удар на себя. Травмы у пассажирки серьезные.

— У нее открытый перелом плеча и бедра, также есть закрытые переломы костей. У женщины-водителя, которая ехала рядом, ушиб грудной клетки, она ударилась о руль. Водитель «Сузуки» не пострадал, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе областного ГИБДД.

«Тойота Спасио», в которой ехали женщины, восстановлению не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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