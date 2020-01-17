«Она вся переломана»: под Новосибирском две женщины попали в страшную аварию
Под Новосибирском на трассе произошло серьезное ДТП. Все случилось днем, в четверг, 16 января.
В аварии пострадали две женщины: водитель и пассажирка иномарки. Они обе с травмами находятся в больнице.
Машину водителя, ехавшего навстречу, подкинуло на кочке и бросило «Тойоту» автоледи.
Водитель на «Сузуки» ехал со стороны Новосибирска в сторону Карасука. С его слова, вдруг авто подбросило и резко выкинуло на встречную полоса. В то время там ехала «Тойота Спасио». От удара ей снесло весь бок. За рулем авто находилась 40-летняя женщина и пассажирка. Она и приняла весь удар на себя. Травмы у пассажирки серьезные.
— У нее открытый перелом плеча и бедра, также есть закрытые переломы костей. У женщины-водителя, которая ехала рядом, ушиб грудной клетки, она ударилась о руль. Водитель «Сузуки» не пострадал, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе областного ГИБДД.
«Тойота Спасио», в которой ехали женщины, восстановлению не подлежит.
ИСТОЧНИК KP.RU