«Мешки с мусором складываем в гараже»: жители Искитима пожаловались на переполненные баки

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:57:53+03:00

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В Искитиме жители домов по улице Спортивная возмущены тем, что их мусорные баки настолько переполнены, что отходы приходится складировать прямо в гараже, иначе их растащут собаки.

От мусора вонь, словами не передать. Жители утверждают, что мусоровоз последний раз был у них полгода назад. На календаре 16 января — но долгожданная техника так и не появилась. Набитые до краёв баки погрязли в снегу: к ним уже никто не ходит.

О проблеме в редакцию КП-Новосибирск сообщила местная жительница Алиса Шведова.

— Мы живем в частном доме. У нас один контейнер на несколько домов: наш и три соседних. Последний раз вывозили мусор больше двух недель назад, около 30 декабря. У кого контейнер один на дом, у тех нет такой проблемы, потому что баки не успели настолько заполниться. Я вот думала, может, про нас все забыли? Но нет, наши соседи, посёлок Чернореченский, тоже жалуются, что мусор не вывозят, — рассказывает возмущенная женщина.

Мешки приходится складировать в гараже. Фото: Алиса Шведова

Алиса утверждает, что в других местах Искитима, где находятся частные дома, проблем с вывозом мусора нет. Корреспондент КП-Новосибирск обратилась в компанию «Экология-Новосибирск», которая занимается утилизацией отходов в Искитиме.

— Мы уже начали вывозить мусор с улиц города. Скоро очередь дойдет и до улицы Спортивной, — сообщили в диспетчерской.

О том, как продвигаются дела с уборкой баков, можно уточнять по телефону +7 (383) 304-90-31.

ИСТОЧНИК KP.RU