«Она раскаялась, почти все вернула»: работница детсада украла 2 миллиона рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:10:38+03:00

Ей дали три года условно

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В Первомайском районе Новосибирска вынесен приговор бухгалтеру детского сада за хищение 2 миллионов рублей. Об этом сообщила областная прокуратура.

В дошкольном учреждении женщина работала два последних года главным бухгалтером.

— Она вносила в реестры распределения денежных средств заведомо ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы и затем направляла эти сведения в банк, — рассказали в ведомстве. — Таким образом, ей удалось с использованием своего служебного положения похитить бюджетные денежные средства в размере свыше 2 миллионов рублей.

Когда преступление было раскрыто и на женщину завели уголовное дело, обвинив в мошенничестве, она раскаялась и полностью признала свою вину. Более того, сибирячка почти все вернула — 1.5 миллиона рублей.

Суд приговорил бывшую работницу садика к 3 годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU