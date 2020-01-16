Новогодние елки отдали в зоопарк: только посмотрите, как их украсили для зверей

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:26:39+03:00

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Предприниматели решили не выбрасывать ёлки, которые никто не купил на базаре, а пустить на благое дело. Деревья они передали новосибирскому зоопарку. Часть ёлок привезли еще до наступления Нового года, а часть 1 и 2 января. Причём так много, что хвойных подарков хватит до весны.

Для чего дарить зверям новогодние деревья? Новосибирский зоопарк рассказал, что из их ветвей можно построить укрытия и шалашики для животных, которые зимуют на улице. А ещё — чтобы пушистые обитатели тоже прониклись атмосферой праздника.

— В первые дни января мы делали букеты из пихтовых веток и наряжали их фруктами. Затем размещали эти хвойные украшения в вольеры лемуров. Выглядело красиво, и очень заинтересовало животных. Для капуцинов мы нарядили целую пихту. Причем для них кусочки фруктов решено было не просто подвешивать, а еще и заворачивать в бумагу, то есть делать такие фруктовые «конфеты». Капуцины с удовольствием добывали себе новогодние угощения и долго не отходили от ёлки, — рассказала методист научно-информационного отдела зоопарка Анастасия Вишневецкая.

К запаху сосен обитатели зоопарка привыкли. Но вот запах пихты для них — совершенно новые ощущения. Некоторым он нравится настолько, что они начинают тереться об ветки, чтобы нанести этот чудный запах на свою шерсть — как духи.

Когда хвойные ветки окончательно засохнут, их измельчат и полученной щепой осыпят участки вольеров, дорожек и газонов.

Обитатели зоопарка строят себе домики из веток и радуются жизни .Кому из нас не становилось немного грустно от вида ёлок, непроданных до 31 декабря, или ёлок, выброшенных уже после новогодних праздников? Мы знаем...

ИСТОЧНИК KP.RU