В Новосибирске спасатели сняли 79-летнюю бабушку с крыши библиотеки

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:10:44+03:00

Бабушка сейчас находится в больнице. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Старушка выбралась туда из окна своей квартиры

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На днях помощь спасателей понадобилась Областной детской библиотеке им. Горького: 79-летняя женщина вылезла на крышу библиотеки из окна квартиры на третьем этаже.

— Женщина 1940 года рождения снята с крыши одноэтажного здания, заведена домой и передана бригаде врачей скорой помощи, — сообщили спасатели.

Ирина Большакова, главный врач станции скорой медицинской помощи, рассказала корреспондентам КП-Новосибирск, что пенсионерку отвезли в психиатрическую больницу.

В библиотеке, на крышу которой вышла женщина, ответили, что оказались впутаны в это дело помимо воли.

— Бабушка вышла на нашу кровлю, потому что туда выходят окна её квартиры, - объяснили КП-Новосибирск сотрудники библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU