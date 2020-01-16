В Новосибирске спасатели сняли 79-летнюю бабушку с крыши библиотеки
На днях помощь спасателей понадобилась Областной детской библиотеке им. Горького: 79-летняя женщина вылезла на крышу библиотеки из окна квартиры на третьем этаже.
— Женщина 1940 года рождения снята с крыши одноэтажного здания, заведена домой и передана бригаде врачей скорой помощи, — сообщили спасатели.
Ирина Большакова, главный врач станции скорой медицинской помощи, рассказала корреспондентам КП-Новосибирск, что пенсионерку отвезли в психиатрическую больницу.
В библиотеке, на крышу которой вышла женщина, ответили, что оказались впутаны в это дело помимо воли.
— Бабушка вышла на нашу кровлю, потому что туда выходят окна её квартиры, - объяснили КП-Новосибирск сотрудники библиотеки.
ИСТОЧНИК KP.RU