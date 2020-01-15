Без паники: в МЧС объяснили хлопок на ТЭЦ-2

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:14:23+03:00

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Вечером в среду, 15 января, жителей Новосибирска перепугал странный хлопок в районе ТЭЦ-2: многие подумали, что что-то горит, и дома могут остаться без отопления

В ГУ МЧС России по Новосибирской области объяснили, что за хлопок на ТЭЦ-2 могли слышать сегодня вечером сибиряки.

— Хлопок, который произошел, является технологическим процессом. Никаких проблем нет, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В пресс-службе отметили, что служба пожаро-тушения выезжала на место для проверки. По их информации, такое иногда бывает и ничего страшного, и опасного в этом нет.

ИСТОЧНИК KP.RU