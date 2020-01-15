2020-01-15T15:50:19+03:00
Происшествия

Собралась пробка: легковушка и такси столкнулись в центре Новосибирска

Пострадал ли кто-то в аварии, неиизвестно
Анна ПАШАГИНА
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Автомобили перегородили проезжую часть. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Автомобили перегородили проезжую часть. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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Вечером в среду, 15 января, в Центральном районе столкнулись такси и иномарка: фотографии происшествия появились в социальных сетях.

— На улице Гоголя у дома №43/1 попали в аварию хэтчбек ВАЗ-2114 и седан Nissan Almera - брендированный автомобиль такси, — рассказывают очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». — От удара отечественный автомобиль развернуло поперек проезжей части: участники аварии полностью перекрыли движение в сторону улицы Ольги Жилиной.

На кадрах видно, что у хэтчбека разбита передняя часть. Какие повреждения получил второй автомобиль неизвестно. Из-за аварии другим автомобилям теперь приходится ехать в объезд. На тротуаре образовалась неудобная для пешеходов колея от транспорта.

Пострадал ли кто-то в ДТП, на данный момент неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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