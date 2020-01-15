Собралась пробка: легковушка и такси столкнулись в центре Новосибирска
Вечером в среду, 15 января, в Центральном районе столкнулись такси и иномарка: фотографии происшествия появились в социальных сетях.
— На улице Гоголя у дома №43/1 попали в аварию хэтчбек ВАЗ-2114 и седан Nissan Almera - брендированный автомобиль такси, — рассказывают очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». — От удара отечественный автомобиль развернуло поперек проезжей части: участники аварии полностью перекрыли движение в сторону улицы Ольги Жилиной.
На кадрах видно, что у хэтчбека разбита передняя часть. Какие повреждения получил второй автомобиль неизвестно. Из-за аварии другим автомобилям теперь приходится ехать в объезд. На тротуаре образовалась неудобная для пешеходов колея от транспорта.
Пострадал ли кто-то в ДТП, на данный момент неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU