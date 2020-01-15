2020-01-15T14:42:09+03:00
Происшествия

Россиян кинул на 8 миллионов новосибирский человек-фантом?

У жертв массовой аферы есть версия, что полиция ищет преступника, который является вымышленным персонажем
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Полиция проводит проверку в связи с массовыми заявлениями.Полиция проводит проверку в связи с массовыми заявлениями.
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В полицию массово обращаются покупатели, которые перевели деньги в магазин цифровой техники i_TecH. Компания сначала исправно выдавала товар, причем, по низким ценам, но потом офис закрылся.

Сами потерпевшие, объединившись, подсчитали, что ущерб покупателям составляет не менее 8 миллионов рублей.

- В настоящее время сотрудниками полиции по всем фактами проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данному противоправному деянию, сумма ущерба, причиненного гражданам, - прокомментировала КП-Новосибирск представитель областного управления МВД России Аягоз Ашимова.

Как действовала пирамида цифровой техники в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Уголовное дело еще не возбуждено. Более того, не известно, кого именно нужно искать. Один из продавцов, выйдя на связь с покупателями, заверил, что и сам директор магазина – жертва преступления.

- На нашего начальника было совершено нападение. У него, типа, (ненормативная лексика, синоним «похитили» – примечание редакции) всю наличность с дома, часть техники с дома, весь кэш с магазина. Он (ненормативная лексика, синоним «уехал» – примечание редакции) в Москву. Он написал, что поедет в Москву решать проблемы с поставщиками и чето решать, какие-то местные терки. Как он считает, на него напали ребята из Омска, или из Томска, - заявил продавец и описал картину, которую он сам, якобы, застал в магазине. - Подушка была в его крови, следы борьбы, некоторые предметы интерьера деформированы.

Потерпевшие предполагают, что, возможно, этого директора на самом деле не существует. Что, если его выдумали продавцы, чтобы свалить вину на вымышленного человека?

ИСТОЧНИК KP.RU

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