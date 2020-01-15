«У него сломана нога»: водитель на дорогой иномарке наехал на подростка

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:58:42+03:00

В Новосибирске автомобилист наехал на подростка и сломал ему ногу. Фото: пресс-служба ГИБДД

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В Новосибирске в среду, 15 января, под колеса машины попал 17-летний подросток. Парень хотел перейти дорогу, как на него наехал 45-летний водитель Audi A6. Детали происшествия устанавливаются.

— В 13.35 водитель двигался по проспекту Дзержинского со стороны улице Комбинатской в сторону улицы Трикотажной, у дома 32 по улице проспект Дзержинского, в зоне пешеходного перехода совершил наезд на мальчика 2003 года рождения, который с травмой ноги доставлен в больницу, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Уже в больнице у парня диагностировали перелом левой ноги. Теперь подростку предстоит длительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU