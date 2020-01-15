Так получилось, форс-мажор: в Новосибирске нашелся парень, который звонил родным и обещал вернуться

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:22:29+03:00

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В Новосибирске стала известна судьба потерявшегося 23-летнего Алексея Ламбина. Последний раз его видели неделю назад, 8 января. — Алексей как обычно утром уехал на работу из дома на Большевистской и не вернулся. На следующий день родные позвонили мужчине на мобильный, но им ответил незнакомец. Он сказал, что нашел этот телефон на остановке. Ранее Алексей не пропадал, — рассказал КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт». Пропавший парень оказался заботливым, он звонил с неизвестных номеров и предупреждал родных, что скоро будет дома. В полиции КП-Новосибирск сообщили, что в среду, 15 января, парень и правда сам пришел домой. — Парень жив, его здоровью ничего не угрожает. У него возникли форс-мажорные обстоятельства, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU