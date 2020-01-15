Мама была на работе: под Новосибирском на пожаре сгорела 6-летняя девочка вместе с папой

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:27:59+03:00

На пожаре под Новосибирском сгорела девочка и ее папа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В среду, 15 января, в 9 утра в Барабинске Новосибирской области произошел пожар. Там загорелся жилой дом по улице Школьная. После того, как пожарные потушили огонь и начали разбирать завалы, они обнаружили тела двух человек: 6-летней девочки и ее 33-летнего папы. Как стало известно КП-Новосибирск, мама в это время была на работе. По предварительной информации пожар в доме начался из-за того, что замкнуло проводку.

— По данному факту следователем Барабинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. В настоящее время следователем назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, — сообщили в СК по Новосибирской области.

Следователи детально установят обстоятельства, при которых в доме возник пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU