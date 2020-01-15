Помчался прятать машину: водитель сбил новосибирца и бросил его умирать на дороге
В селе Прокудское Коченевского района произошла трагедия. Там под колесами автомобиля погиб 45-летний мужчина. Полицейские уже нашли и задержали водителя. Он во всем признался.
— Во вторник, 14 января, в 2:30 35-летний местный житель ехал по улице Советской. Возле дома № 97 он наехал на пешехода. 45-летний мужчина получил смертельные травмы, — сообщили в областном ГИБДД.
Как стало известно КП-Новосибирск машину «Тойота Карина», и того, кто сидел за рулем нашли в тот же день. Автомобилист пытался скрыть повреждения лобового стекла машины. Его он накрыл деревянным поддоном.
А еще пострадавших под колесами могло быть двое, ведь в ту ночь по дороге погибший мужчина шел со своим знакомым. Он вовремя успел отскочить. Мужчины шли по проезжей части, потому что тротуары замело снегом.
ИСТОЧНИК KP.RU