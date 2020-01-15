«Тянула ребенка на дно»: сибирячка устроила скандал тренеру по плаванию, нырнувшему с ее малышом без предупреждения

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:38:10+03:00

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В Новосибирске произошел конфликт между родителями полуторагодовалого мальчика и тренером по плаванию. Семейная пара разгневалась после того, как тренер во время занятия неожиданно нырнула вместе с малышом под воду. Для ребенка и его родителей это стало полной неожиданностью. Мама утверждает, что ее сын пережил сильный стресс, и теперь он от воды, как от огня.

— В бассейне мы плавали и ныряли спокойно с четырех месяцев, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Дарья. — После года он так полюбил воду, что не вытащить было. Решили привести его в этот бассейн, так как он рядом с домой, раньше ездили в другой. Приехали на пробное занятие, но все как-то сразу не задалось.

По словам Дарьи, на тренировке они были вместе с мужем. Папа малыша несколько раз сделал замечание тренеру, но она якобы проигнорировала, а потом и вовсе резко опустилась вместе с мальчиком под воду. Мама говорит, что сын испугался и начал плакать. Родители сразу отобрали его у тренера. До конца занятия оставалось десять минут. Новосибирцы потребовали свои деньги обратно, но как утверждают родители в ответ им нахамили.

Более того, к вечеру на теле малыша появилась сыпь. Состояние ребенка облегчило только антигистаминное средство. Мама уверена, пятнышки — это реакция на хлорку в бассейне. С ней в воде явно перебор, ведь когда малыш раньше плавал в другом бассейне, никогда ничего подобного не случалось. На еду ничего такого быть также не могло, так как мальчик «сидел» на диете по состоянию здоровья.

Ребенок получил не только стресс, но и аллергию на хлорку. Фото: семейный архив

— Сейчас сын боится заходить в воду. Нормально воспринимает только душ, — рассказывает расстроенная женщина. — Ко всему прочему я узнала, что у тренера нет никакой тренерской квалификации. По образованию она инженер. Работает в бассейне месяц, а еще к ней на занятия — большие скидки.

Корреспондент КП-Новосибирск связался с руководством детского бассейна. Там прокомментировали сложившуюся ситуацию. В центре уверены, что ничего страшного не произошло, и на их работу инцидент никак не повлияет.

— Уходить под воду — это элемент программы занятия. У тренера достаточно квалификации для работы с детьми. У нас есть видеозапись этого занятия. Я ее просматривал, и считаю, что все было в порядке. Ребенок выполнял упражнения: что-то получалось, что-то не получалось. Я беседовал с Дарьей и сказал, что такие ситуации решаются лично. Если не устраивает тренер, его заменят. Это маленький ребенок, он к кому-то идет на руки, а к кому-то нет, — пояснил руководитель центра Олег.

По словам мужчины, от мамы постоянно шел негатив и претензии. По мнению Олега, весь сыр-бор начался после того, как мама малыша оставила отзыв на Флампе, и там ей начали писать негативные комментарии. Один из них — она приняла за ответ администратора, но руководитель центра уверяет, его сотрудники эту ситуацию публично не комментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU