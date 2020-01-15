Хотел протестировать программу: студент из любопытства взломал сайт медтехникума

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:27:35+03:00

За это он чуть было не сел в тюрьму, но отделался штрафом

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В Новосибирской области студента Куйбышевского медтехникума оштрафовали за хакерскую атаку на сайт учебного заведения. Это произошло еще в июне 2019 года.

— Он установил на свой компьютер программу «Hoic», предназначенную для несанкционированного блокирования компьютерной информации. Молодой исследователь, как позже выяснилось, в чисто познавательных целях решил протестировать известную программу и совершил хакерскую атаку, направленную на перегрузку официального интернет-ресурса медтехникума, — сообщили КП-Новосибирск в районном суде.

Но шалость не прошла незамеченной. Парня быстро рассекретили. Студент раскаялся в том, что сделал и извинился перед руководством техникума. Это пошло ему на пользу. Учитывая, что это первое такое хулиганство парня, следователи УФСБ попросили не судить строго молодого человека. Прокуратура и суд поддержали. В итоге вместо тюрьмы студенту нужно будет заплатить штраф.

А, вообще, хакерские атаки, особенно если из-за них нанесен серьезный ущерб, караются строго: до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU