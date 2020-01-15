«Держите его!»: мужчина с лопатой на крыше высотки перепугал новосибирцев

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:20:27+03:00

Туда он залез, чтобы очистить свой балкон от снега и наледи

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В Новосибирске мужчина проявил инициативу, и не дожидаясь коммунальных служб, решил сам очистить крышу своего балкона от снега. Сибиряк вооружился лопатой и взобрался на кровлю. Вот только о страховке он не позаботился. Экстремала заметили соседи из дома напротив. Они с ужасом наблюдали за тем, как сибиряк наводил порядок на своем балконе. Особо находчивые сняли рисковый клининг на видео. Ролик опубликован в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Чистка снега без страховки на Кропоткина, 128. В процессе даже сломал лопату, отбивая лёд. Но дочистил! – написали жильцы.

Подписчики паблика осудили мужчину за неоправданный риск. Ведь он в любую минуту мог поскользнуться и упасть вниз.

- Страховка? Не, не слышал. Только смелых уважает высота!

- Он, наверное, думает, что бессмертный.

- Потом это ни кто не оценит. Я даже смотрю просто и мне уже страшно

- Он встал с дивана и начал что-то делать, чтобы его все узнали.

- Ааа, держите его! Хоть бы веревкой привязался к крыше.

Корреспонденты КП-Новосибирск попросили юриста Инессу Рябинину прокомментировать, кто должен скидывать снег с козырька балкона.

— Ситуация вот в чем: есть самовольно установленные козырьки на балконе, это чаще всего касается домов, которые были построены в 40-е, 50-е или 60-е годы прошлого века, а есть те, что идут по проекту. В первом случае, УК обязана демонтировать такие конструкции, они не законы и могут угрожать безопасности жильцов, во втором — снег с козырьков обязана чистить УК, — рассказала Инесса Рябинина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/754750" frameborder="0"></iframe> Новосибирец напугал соседей тем, что чистил снег с крыши высотки без страховки.

ИСТОЧНИК KP.RU