2020-01-15T05:56:48+03:00
Общество

«Подумала, что режут»: сибирячку напугал мужчина, который полз по дороге и громко плакал

Машины его объезжали и ехали дальше
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Новосибирске мужчина полз по дороге и громко плакалВ Новосибирске мужчина полз по дороге и громко плакал
Изменить размер текста:

В Новосибирске жительница одного из домов по улице Гоголя проснулась от громкого крика за окном. Она подошла посмотреть, что случилось. Женщина не сразу поняла, что происходит. Но слышала, как на улице кричал мужчина и громко плакал. Позже она разглядела, что он ползет на коленях прямо по проезжей части. Сибирячка сняла происходящее на видео и опубликовала в соцсети.

— Вот так на улице Гоголя в 00.00 ползет себе человек. Орет: «Убью. Мама», и ревет. Пока не видишь, можно подумать, что его режут, но нет, видимо, под чем-то. В итоге он так и уполз в сторону перекрестка, — написала сибирячка в группе «Жесть Новосибирска |Регион-54|».

Автомобилисты, которые ехали мимо, аккуратно объезжали мужчину и продолжали свой путь. Никто не остановился и не выяснил, что происходит. На ночь глядя, сибиряки решили не связываться с мужчиной.

В Новосибирске мужчина полз по дороге и громко плакал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Думала, это муж»: двухмесячный щенок разбудил храпом свою хозяйку
Дочку чиновницы заставили дважды оплатить проезд в автобусе
«Мы вас ненавидим»: рыжая соседка устроила травлю собаководу из-за лая псов
«Вы плачете? Я плачу»: история сибирячки, победившей рак, растрогала соцсети
Без паники: в МЧС объяснили хлопок на ТЭЦ-2
Собралась пробка: легковушка и такси столкнулись в центре Новосибирска
Россиян кинул на 8 миллионов новосибирский человек-фантом?
«Угрожали друг другу, обзывали и материли»: девушка и мужчина чуть не подрались из-за парковки
Новосибирские школьники не питаются на равных: что должно изменить послание Президента Федеральному собранию
«У него сломана нога»: водитель на дорогой иномарке наехал на подростка
Так получилось, форс-мажор: в Новосибирске нашелся парень, который звонил родным и обещал вернуться
Мама была на работе: под Новосибирском на пожаре сгорела 6-летняя девочка вместе с папой
Помчался прятать машину: водитель сбил новосибирца и бросил его умирать на дороге
«Тянула ребенка на дно»: сибирячка устроила скандал тренеру по плаванию, нырнувшему с ее малышом без предупреждения
Хотел протестировать программу: студент из любопытства взломал сайт медтехникума
«Держите его!»: мужчина с лопатой на крыше высотки перепугал новосибирцев
Как бабахнуло! И сразу вонь: у сибирячки в шкафу взорвалась банка икры
«Билайн» дарит бесплатный безлимитный интернет своим клиентам
«Подумала, что режут»: сибирячку напугал мужчина, который полз по дороге и громко плакал
«Она пьяная, протрезвеет — отпустите»: сибиряк нашел в сугробе птичку без сознания
«Они к синякам холодное приложить хотели»: двое грабителей с фингалами украли в магазине мясо
Виновата колея: микроавтобус, полный пассажиров, на дамбе выбросило на встречку
«Пощекотали нервишки»: «Сибирь» во второй раз одолела «Куньлунь Ред Стар»
Прогноз экономистов: что будет с ценами на доллар, золото и нефть
«Удалили всех»: в соцсети «ВКонтакте» массово блокируют пользователей
Спасенный на кладбище: загадочная история мужчины, который очнулся среди могил с потерей памяти
Ученые: каждый 10 врач в России - алкоголик