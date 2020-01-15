«Подумала, что режут»: сибирячку напугал мужчина, который полз по дороге и громко плакал

15 Янв. 2020 2020-01-15T05:56:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске жительница одного из домов по улице Гоголя проснулась от громкого крика за окном. Она подошла посмотреть, что случилось. Женщина не сразу поняла, что происходит. Но слышала, как на улице кричал мужчина и громко плакал. Позже она разглядела, что он ползет на коленях прямо по проезжей части. Сибирячка сняла происходящее на видео и опубликовала в соцсети.

— Вот так на улице Гоголя в 00.00 ползет себе человек. Орет: «Убью. Мама», и ревет. Пока не видишь, можно подумать, что его режут, но нет, видимо, под чем-то. В итоге он так и уполз в сторону перекрестка, — написала сибирячка в группе «Жесть Новосибирска |Регион-54|».

Автомобилисты, которые ехали мимо, аккуратно объезжали мужчину и продолжали свой путь. Никто не остановился и не выяснил, что происходит. На ночь глядя, сибиряки решили не связываться с мужчиной.

В Новосибирске мужчина полз по дороге и громко плакал.

ИСТОЧНИК KP.RU