2020-01-15T03:02:09+03:00
Общество

«Они к синякам холодное приложить хотели»: двое грабителей с фингалами украли в магазине мясо

Особые приметы рассмешили пользователей соцсети
Ульяна ДЖАНКОВА
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Двое грабителей с фингалами забрали мясо из магазина.Двое грабителей с фингалами забрали мясо из магазина.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Октябрьском районе Новосибирска произошло необычное ограбление. Все случилось по улице Выборной 89/1 к. 1. Двое мужчин зашли в павильон, где продавали мясо. Они немного потоптались, потом взяли с прилавка пакет с мясом и ушли. Вот только за продукт они не заплатили. Теперь их ищут продавцы. Свое объявление они разместили в группе «Инцидент Новосибирск». Работники магазина уверены, что так они быстрее найдут воришек.

— Им на вид обоим 35-38 лет. Один среднего телосложения, ростом примерно 167 сантиметров, волосы светло-русые. Второй — метр семьдесят, и более упитанный. Оба были без шапок. Особые приметы: у первого под глазом свежая гематома красного цвета, а у второго гематома синего цвета, — написали продавцы в группе.

Приметы, указанные работниками мясной лавки, рассмешили подписчиков паблика и вызвали массу шутливых предположений, зачем сибирякам понадобилось бесплатное мясо.

— Приложить, может, хотели, чтобы фингалы прошли.

— Сейчас хоть поедят парни, не жалейте, это же добро.

— Мясо и правда нынче дорогое, особенно качественное.

— Каждый вечер иду мимо, и ни разу не видела в нем покупателей, а этих, надо же, занесло.

— Сейчас мясо продадут кому-нибудь, и купят себе шапки.

— Видно, второй раз попытались. В первый — их догнали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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