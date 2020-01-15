«Они к синякам холодное приложить хотели»: двое грабителей с фингалами украли в магазине мясо
В Октябрьском районе Новосибирска произошло необычное ограбление. Все случилось по улице Выборной 89/1 к. 1. Двое мужчин зашли в павильон, где продавали мясо. Они немного потоптались, потом взяли с прилавка пакет с мясом и ушли. Вот только за продукт они не заплатили. Теперь их ищут продавцы. Свое объявление они разместили в группе «Инцидент Новосибирск». Работники магазина уверены, что так они быстрее найдут воришек.
— Им на вид обоим 35-38 лет. Один среднего телосложения, ростом примерно 167 сантиметров, волосы светло-русые. Второй — метр семьдесят, и более упитанный. Оба были без шапок. Особые приметы: у первого под глазом свежая гематома красного цвета, а у второго гематома синего цвета, — написали продавцы в группе.
Приметы, указанные работниками мясной лавки, рассмешили подписчиков паблика и вызвали массу шутливых предположений, зачем сибирякам понадобилось бесплатное мясо.
— Приложить, может, хотели, чтобы фингалы прошли.
— Сейчас хоть поедят парни, не жалейте, это же добро.
— Мясо и правда нынче дорогое, особенно качественное.
— Каждый вечер иду мимо, и ни разу не видела в нем покупателей, а этих, надо же, занесло.
— Сейчас мясо продадут кому-нибудь, и купят себе шапки.
— Видно, второй раз попытались. В первый — их догнали.
ИСТОЧНИК KP.RU