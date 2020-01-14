Виновата колея: микроавтобус, полный пассажиров, на дамбе выбросило на встречку

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:49:53+03:00

К счастью, никто из новосибирцев не пострадал

Изменить размер текста: A A

Вечером во вторник, 14 января, ЧП произошло в Новосибирске на дамбе ГЭС: там «ГАЗель», полную пассажиров, выбросило на встречку. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- ГАЗель попала в колею, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - К счастью, на пути микроавтобуса не оказалось других автомобилей, и водителю столкновений удалось избежать. Сколько ещё должно быть ДТП или смертей, чтобы своевременно устраняли колею?

Пользователей соцсетей разозлила эта ситуация, и они не сдерживают эмоции в комментариях:

- Не один год эта колея. Беспредел.

- Перед мной так же выбрасывало машину - через встречку и в сугроб на обочину.

- Там аварии уже каждый день: вчера ехал примерно в обед, иномарка в ограждение вылетела, - негодуют сибиряки в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU