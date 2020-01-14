2020-01-14T17:35:18+03:00
Экономика

Прогноз экономистов: что будет с ценами на доллар, золото и нефть

Специалисты составили прогноз на первую полноценную неделю после новогодних праздников
Алена КУЛЕШОВА
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Вслед за мировыми финансовыми площадками улучшается положение также и у индексов российских акций.Вслед за мировыми финансовыми площадками улучшается положение также и у индексов российских акций.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В России началась первая полноценная неделя после новогодних праздников. Экономисты делают прогнозы о том, что в новом году будет с ценами на доллар, нефть и золото.

По словам шеф-аналитика Петра Пушкарева, вслед за мировыми финансовыми площадками улучшается положение также и у индексов российских акций. Их котировки продолжили свой рост в начале этого года. Однако они все же выглядят недооцененными в сравнении с гораздо более внушительным размером аналогичного подъема за 3 года других мировых бирж.

Кроме того, существует серьезный потенциал для притока капиталов в российские акции и в ОФЗ Минфина. Они имеют хорошие гарантии выплат в виде резервов и по доходности на фоне даже многих других развивающихся рынков. Исходя из этого, выходит, что достаточно выгодно хранить средства в рублевых ОФЗ под 6,3-6,5% годовых.

Что касается цен на нефть, то, стоит отметить, что они взлетели на прошлой неделе на фоне растущей напряженности между США и Ираном. Однако позже котировки упали почти на 10% и продолжают снижаться. В настоящее время инвесторы внимательно отслеживают ситуацию с производством нефти.

— Достаточное количество различных факторов, влияющих на восприятие нефти инвесторами и промышленниками, заставляет экспертов перестраивать свои прогнозы по будущему спросу на сырье в худшую сторону, — цитирует слова трейдер-аналитика Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева издание NEWS.ru.

Людей, интересующихся рынком золота, ждет усиление изменчивости цен на этот драгметалл. По итогам усиления волатильности золота будет определена тенденция ключевого драгметалла на I квартал.

— У участников рынка золота 14 января появится еще один повод для включения в свои уравнения справедливой стоимости «вечной ценности», а именно пересмотр ФРС объем подпитки долларовой ликвидностью мировой финансовой системы посредством выкупа казначейских векселей и лимитов на аукционах РЕПО, — сообщает трейдер и руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко. — В настоящее время техническая картина прогнозирует такой сценарий развития событий: 13-14 января котировки золота могут вернуться к максимумам немногим выше $1563 за унцию, после чего коррекция роста декабря-первой декады января продолжится с уходом ниже $1540.

ИСТОЧНИК KP.RU

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