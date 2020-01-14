«Удалили всех»: в соцсети «ВКонтакте» массово блокируют пользователей

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:33:32+03:00

Так выглядят ленты в соцсетях у многих. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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Во вторник, 14 января, новосибирцев ждал не самый прияный сюрприз на старый Новый год: вечером массово начали блокировать пользователей в соцсети «Вконтакте».

- Что происходит? Он дубу дал? Открываю страницу, а там вместо имен друзей – «Deleted» сплошной. Хорошо, хоть тексты переписок сохранились, - возмущаются сибиряки.

Сколько продлится сбой, пока непонятно. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU