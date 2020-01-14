2020-01-14T16:05:25+03:00
Общество

Ученые: каждый 10 врач в России - алкоголик

Среди медиков, которые в профессии больше 10 лет, алкозависимыми оказались более 10%
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Чаще всего к рюмке прикладываются мужчины-хирурги и терапевты.Чаще всего к рюмке прикладываются мужчины-хирурги и терапевты.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В последнее время в обществе все чаще всплывает тема алкоголизма среди медиков. Некоторые врачи признаются в этом сами, а у некоторых эта тайна всплывает на поверхность не самым лучшим образом. Как было, к примеру, в случае с врачом городской больницы Дзержинска в Нижегородской области, который принимал пациентов, будучи нетрезвым. Тогда очевидцы сняли происходящее на видео: позже ролик попал в сеть.

И в нашей стране изучением этой темы активно занимаются специалисты. Несколько лет назад, российские ученые из «Читинской государственной медицинской академии Минздрава России» презентовали научную работу, которая назвалась «Алкогольные и невротические расстройства среди врачей». Они исследовали вредные пристрастие у примерно 400 врачей, которые работали в больницах Читы.

— Выяснилось, что процент докторов, злоупотребляющих спиртным, достаточно высокий. При этом медики с большим стажем попадают в алкогольную ловушку намного чаще, чем молодые врачи. Таким образом, среди медиков, которые в профессии больше 10 лет, алкозависимыми оказались более 10%. У медиков с опытом от 10 до 20 лет эта цифра составила 14%. Хронических алкоголиков среди первых выявили менее 1%, среди вторых — 4,2%, — цитирует результаты исследования издание NEWS.ru.

Кроме того, эксперты составили психологический портрет врача-алкоголика. Оказалось, что чаще всего к рюмке прикладываются мужчины-хирурги и терапевты. При этом, многие из них имеют семью и детей.

Причин, по которым мы имеем столь печальную статистику много. Ученым удалось сформулировать некоторые из них. Установлено, что у большинства медиков сформирован синдром эмоционального выгорания (67,6%), врачи недовольны низкими зарплатами, своим досугом и отдыхом, а также жилищными условиями. Каждый 3 медицинский работник хотел бы сменить место работы (35%), а каждый шестой — профессию (16%).

Стоит отметить, что подобный анализ проводили и зарубежные ученые. К примеру, эксперты Вашингтонского университета из Сиэтла выяснили, что каждый шестой хирург склонен у алкоголизму. Автор исследования доктор Михаил Орескович, сообщил, что пьянство у медиков, как правило, связано с их тяжелым эмоциональным состоянием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Она пьяная, протрезвеет — отпустите»: сибиряк нашел в сугробе птичку без сознания
«Они к синякам холодное приложить хотели»: двое грабителей с фингалами украли в магазине мясо
Виновата колея: микроавтобус, полный пассажиров, на дамбе выбросило на встречку
«Пощекотали нервишки»: «Сибирь» во второй раз одолела «Куньлунь Ред Стар»
Прогноз экономистов: что будет с ценами на доллар, золото и нефть
«Удалили всех»: в соцсети «ВКонтакте» массово блокируют пользователей
Спасенный на кладбище: загадочная история мужчины, который очнулся среди могил с потерей памяти
Ученые: каждый 10 врач в России - алкоголик
«Набросился с кулаками»: почтальон брызнула газом в глаза агрессивному сибиряку
Три машины шесть часов не могли разъехаться во дворе в Новосибирске
141 заявление на «цифровых мошенников» получила новосибирская полиция
141 заявление на «цифровых мошенников» получила новосибирская полиция
Купели на Крещение 2020 в Новосибирске: адреса, время работы
«Лапы как из мясорубки»: собака которую сбила машина, сутки лежала в луже крови
«Столько страха в глазах ребенка!»: новосибирцев потрясла фейковая новость о брошенной на улице девочке
Выехал на встречку: в аварии в Новосибирске пострадала полуторагодовалая девочка
«Звонил, обещал вернуться»: в Новосибирске полицейские расследуют странное исчезновении 23-летнего парня
Прокуратура проверит соцслужбы после гибели школьниц в Новосибирске
«Подвигала «булочками»!»: сибирячка в костюме Санты подразнила соцсети откровенным видео
Скрытные и голодные: в Академгородке засняли на видео редких птиц
Думали, горит: из-за задымления в новосибирскую школу приехали пожарные
«Он на кладбище, сильно замерз»: поисковики ищут новосибирца, потерявшегося в Новолуговом
«Глаза от боли невозможно открыть»: новосибирцы получили ожоги, искупавшись в бассейне
Он увидел ее в интернете и приехал: приставы разлучили влюбленного африканца с сибирячкой
«Это вакханалия какая-то!»: беременная сибирячка устроила драку в поликлинике из-за очереди
Гаишники спасли водителя легковушки, заглохшей на трассе под Новосибирском
«Ошейник врос в кожу»: сибирячка спасла замученного до полусмерти пса
Врач перепутал анализы и диагностировал у сибиряка камни в почках