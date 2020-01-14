Ученые: каждый 10 врач в России - алкоголик

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:05:25+03:00

Среди медиков, которые в профессии больше 10 лет, алкозависимыми оказались более 10%

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В последнее время в обществе все чаще всплывает тема алкоголизма среди медиков. Некоторые врачи признаются в этом сами, а у некоторых эта тайна всплывает на поверхность не самым лучшим образом. Как было, к примеру, в случае с врачом городской больницы Дзержинска в Нижегородской области, который принимал пациентов, будучи нетрезвым. Тогда очевидцы сняли происходящее на видео: позже ролик попал в сеть.

И в нашей стране изучением этой темы активно занимаются специалисты. Несколько лет назад, российские ученые из «Читинской государственной медицинской академии Минздрава России» презентовали научную работу, которая назвалась «Алкогольные и невротические расстройства среди врачей». Они исследовали вредные пристрастие у примерно 400 врачей, которые работали в больницах Читы.

— Выяснилось, что процент докторов, злоупотребляющих спиртным, достаточно высокий. При этом медики с большим стажем попадают в алкогольную ловушку намного чаще, чем молодые врачи. Таким образом, среди медиков, которые в профессии больше 10 лет, алкозависимыми оказались более 10%. У медиков с опытом от 10 до 20 лет эта цифра составила 14%. Хронических алкоголиков среди первых выявили менее 1%, среди вторых — 4,2%, — цитирует результаты исследования издание NEWS.ru.

Кроме того, эксперты составили психологический портрет врача-алкоголика. Оказалось, что чаще всего к рюмке прикладываются мужчины-хирурги и терапевты. При этом, многие из них имеют семью и детей.

Причин, по которым мы имеем столь печальную статистику много. Ученым удалось сформулировать некоторые из них. Установлено, что у большинства медиков сформирован синдром эмоционального выгорания (67,6%), врачи недовольны низкими зарплатами, своим досугом и отдыхом, а также жилищными условиями. Каждый 3 медицинский работник хотел бы сменить место работы (35%), а каждый шестой — профессию (16%).

Стоит отметить, что подобный анализ проводили и зарубежные ученые. К примеру, эксперты Вашингтонского университета из Сиэтла выяснили, что каждый шестой хирург склонен у алкоголизму. Автор исследования доктор Михаил Орескович, сообщил, что пьянство у медиков, как правило, связано с их тяжелым эмоциональным состоянием.

ИСТОЧНИК KP.RU