2020-01-14T15:11:16+03:00
Общество

«Набросился с кулаками»: почтальон брызнула газом в глаза агрессивному сибиряку

Молодого человека доставили в больницу с химическим ожогом
Алена КУЛЕШОВА
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По словам очевидцев события, парень набросился на почтальона с кулаками. Фото: https://2gis.ru/По словам очевидцев события, парень набросился на почтальона с кулаками. Фото: https://2gis.ru/
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Днем 14 января в Новосибирском отделении почты России №15 недовольный клиент поругался с сотрудницей почты. Эта потасовка, в итоге, завершилась поездкой молодого человека в больницу в машине скорой помощи.

— Около полудня в отделение связи №15 в Дзержинском районе зашел парень и начал кричать, выяснять с работниками почты отношения, — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск». — Вскоре словесная перепалка перешла в потасовку. Как утверждает женщина, парень набросился на нее с кулаками. Однако, почтальон не растерялась и выпустили в глаза нападавшему струю газа.

После этого агрессии у парня знатно поубавилось. Но потребовалась срочная помощь медиков.

— Прибывшая на место случившегося скорая помощь доставила 42-летнего мужчину с химическим ожогом глаза в офтальмологическое отделение Горбольницы, — сообщили КП-Новосибирск Ирина Большакова главный врач Новосибирской станции скорой помощи.

В комментариях под постом о случившемся в соцсетях многие сибиряки написали, что, если парень действительно сам начал эту драку, то он получил по заслугам. А некоторые люди все же не смогли удержаться от иронии по этому поводу:

— Женщина просто защищалась. Я считаю, она правильно поступила.

— Парень сам виноват. Нечего на людей с кулаками бросаться.

— Я часто в этом отделении бываю. Там работают нормальные люди. Видимо, парень правда вел себя неадекватно.

— Что ж, почта оперативно сработала. Молодцы! — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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