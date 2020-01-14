Три машины шесть часов не могли разъехаться во дворе в Новосибирске

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:24:11+03:00

Автомобилисты никак не могли решить, кто и кому должен уступать дорогу. Фото: "АСТ-54"

Водители не могли решить, кто и кому должен уступать дорогу

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Во дворе дома №3 на улице Геодезическая в Новосибирске три автомобиля шесть часов не могли разъехаться. Автомобилисты никак не могли решить, кто и кому должен уступать дорогу.

— Три водителя уже очень долго никак не могут определить приоритетность проезда через двор, — цитирует слова очевидца событий паблик Вконтакте «АСТ-54». — Им понадобилось шесть часов на все эти разбирательства. В итоге, они все же разъехались и освободили дорогу.

В комментариях под постом среди подписчиков группы разгорелся настоящий спор о том, кто же из автомобилистов все-таки был неправ в данной ситуации?

— Вот такие «умники» у нас в каждом дворе есть, невозможно просто!

— Должен уступить тот, кому задом сдавать ближе.

— Неужели они просто не смогли договориться?

— Нужно было пропустить вперед того, кто выезжает из двора, — пишут люди.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в ГИБДД по Новосибирской области, чтобы узнать, как должны разрешаться подобные автомобильные споры:

— Во дворах нет каких-то четких правил по поводу того, кто и кому должен уступать. Это дело, в первую очередь, культуры и вежливости автомобилистов. Нужно уметь уступать дорогу, разъезжаться, чтобы не создавать никому помех. А вот если бы в то время, пока они там стояли, во двор въехала бы скорая или пожарные? Эти водители так и стояли бы? — рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. — В автошколах всех учат ездить задним ходом. Вот с помощью этого нехитрого приема и нужно уступать друг другу дорогу во дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU