2020-01-14T13:22:21+03:00
Общество

«Лапы как из мясорубки»: собака которую сбила машина, сутки лежала в луже крови

Теперь жизнь и здоровье животного в руках волонтеров
Алена КУЛЕШОВА
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У собаки оказались почти полностью раздроблены задние лапы. Фото: НКО Фонд «Доброе сердце мира»У собаки оказались почти полностью раздроблены задние лапы. Фото: НКО Фонд «Доброе сердце мира»
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Новосибирские зоозащитники спасают собаку, у которой почти полностью раздроблены задние лапы. Животное волонтеры забрали с улицы 10 января: по словам очевидцев, она более суток пролежала на снегу в луже собственной крови.

Искалеченное животное срочно отвезли в ветклинику. Там, врачи сообщили, что у собаки раздроблены кости задних лап, оторван хвост и раздроблена фаланга пальца на передней лапке.

— Собака как будто побывала в мясорубке! Однозначно причину травм установить не удалось, но скорее всего, ее просто переехали на машине и оставили умирать на морозе. Мы назвали ее Маняша — она добрая и терпеливая, несмотря на все произошедшее с ней. К сожалению, спасти собаке лапы уже не удастся: придется ампутировать их. Причем, как можно скорее — может начать развиваться остеомиелит, который буквально убьет ее, — пишут волонтеры в паблике Вконтакте НКО Фонд «Доброе сердце мира». — Сейчас Маняшу нужно срочно перевозить в другую ветклинику, где ее проведут первую операцию по ампутации лап и формированию культей под протезы, а также сделают компьютерную томографию, чтобы потом сделать протезы.

Через две недели после первой операции Маняше будут устанавливать протезы на задние лапы. Фото: НКО Фонд «Доброе сердце мира»

Через две недели после первой операции Маняше будут устанавливать протезы на задние лапы. Фото: НКО Фонд «Доброе сердце мира»

Для страдающего животного это будет лишь первым этапом к восстановлению. Через две недели после первой операции Маняше будут устанавливать протезы на задние лапы, а потом начнется долгий путь реабилитации под присмотром медиков и волонтеров. Все это обойдется волонтерам в десятки тысяч рублей.

Если вы хотите помочь Маняше, вы можете отправить СМС на номер 3434 с текстом: ДС пробел СУММА, например: ДС 100 или ДС 500 (пометку «для кого» в СМС НЕ ПИСАТЬ! — иначе перевод не пройдет!)

ИСТОЧНИК KP.RU

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