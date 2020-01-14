«Столько страха в глазах ребенка!»: новосибирцев потрясла фейковая новость о брошенной на улице девочке

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:09:13+03:00

КП-Новосибирск узнал, кто распространяет такие лжеориентирвки, и что делать, когда получаешь такое сообщение

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Жителей Новосибирска во вторник, 14 января, взбудоражила новость о том, что на улице прохожие нашли девочку. На вид ребенку около пяти лет. Фото малышки быстро разлетелось по соцсетям.

— Нашли девочку на Карла Маркса 5. Зовут Софья, скиньте по группам, может кто знает! — сообщали люди.

Как вирус информация о ребенке разлетелась в том числе и по мессенджерам.

— До дрожи! Столько страха в глазах ребенка. Я чуть не расплакалась от жалости, — писали люди в комментариях.

Новосибирцы искренне переживали за судьбу девочки.

КП-Новосибирск попытались узнать, у авторов постов, откуда они узнали о найденной девочке.

— Переслали знакомые, — ответила Алена, разместившая объявление в группе «Сплетни Новосибирска».

Чуть позже выяснилось: все это фейк.

— Очередная неуправляемая волна репостов идет на Новосибирск. За несколько дней фотография «найденной» девочки долетела из Уфы в Новосибирск и распространяется по родительским чатам. Поиска по этому ребенку не было и нет, она дома! Однако фотография продолжает путешествовать по стране, а мы призываем вас это остановить, — написали в своей группе поисковики «Лиза Алерт».

Волонтеры создали памятку, как в таких случаях отличить фейк новость или нет.

По словам волонтеров, проблема в том, что такие сообщения часто кидают от своего имени, что добавляет им весомости.

— Видимо, мамочки уверены в пользе своего предупреждения, поэтому очень хотят убедить в серьезности этого других и начинают приписывать: «это было в нашем районе», «это видела моя знакомая». Не все обязательно сознательно врут. Некоторые искренне уверены, получив сообщения от таких же мам, что это лично видела «подруга подруги», но для сокращения напишут «подруга», и дальше это как сломанный телефон. Кто-то вроде и сомневается, но перепроверить не умеет или не может, а совесть гложет — вдруг правда? И делает репост на всякий случай. Люди до сих пор неразборчивы в огромном информационном пространстве, где есть место и троллингу, и скучающим пользователям интернета, которым нужны эмоции, злонамеренному и просто ошибочному спаму, — поделилась представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Елизавета Лиманская.

Корреспондент «КП-Новосибирск» попыталась разобраться в чем мотивы тех, кто пускает подобные слухи в толпу.

— Среди тех, кто распространяет злых мотивов нет. Большая часть из лучших побуждений пытается помочь, поэтому делятся информацией. А вот те, кто изначально делает вброс, у них есть причины обманывать. Для кого-то влияние на аудиторию, даже когда оно анонимное, многое значит. Это такое специфическое наслаждение: я влияю на мир, мир весь возбужден от того, что я высказал, — рассказал КП-Новосибирск психотерапевт Константин Зубахин.

ИСТОЧНИК KP.RU