2020-01-14T09:18:31+03:00
Общество

Думали, горит: из-за задымления в новосибирскую школу приехали пожарные

Сработала сигнализация, но всё обошлось
Надежда РЫЖКИНА
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Сотрудники прибыли на вызов после сработки датчика.Сотрудники прибыли на вызов после сработки датчика.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Утром во вторник, 14 января, в новосибирском лицее потребовалась помощь пожарных: там сработали датчики задымления. На вызов приехали сотрудники МЧС.

— В 8:35 14 января пожарно-спасательное подразделение выезжало в лицей № 159 по адресу ул. Дуси Ковальчук, 270/2 на сработку пожарного мониторинга. Ложное срабатывание автоматическо-пожарной сигнализации на втором этаже в коридоре. На что среагировала сигнализация, неизвестно. Может, дети кнопку нажали, — сообщили КП-Новосибирск ГУ МЧС России по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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