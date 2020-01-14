2020-01-14T11:03:54+03:00
Дом. Семья

Скрытные и голодные: в Академгородке засняли на видео редких птиц

Дубоносы прилетели кормиться в город раньше обычного
Надежда РЫЖКИНА
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Дубоносы - редкие птицы. Фото: стоп-кадр с видео.Дубоносы - редкие птицы. Фото: стоп-кадр с видео.
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Жительница новосибирского Академгородка сняла на видео дубоносов, сообщает издание ЧС – ИНФО. Эти птицы нечасто встречаются в городе.

— Сегодня налетели дубоносы, — прокомментировала видео автор Татьяна Курочкина. — Мощные птицы! Сильный клюв позволяет щёлкать даже вишневые косточки. И снегирей гонять. Отдельная благодарность солнцу, осветившему сегодня нашу хмурую Сибирь.

Как прокомментировали подписчики паблика «Академгородок. Наука, образование, жизнь», дубоносы к ним прилетают каждую зиму, но не всем удаётся их увидеть:

— Скрытные птицы. Живу в Академгородке. Не видела дубоносов так близко.

— Дубоносов наблюдаю в своей кормушке с 18-го года. Сегодня тоже прилетали кормиться впервые в этом году, а снегири ещё до нового года прилетели.

СПРАВКА «КП»

Обыкновенный дубонос — птица семейства вьюрковых, длиной до 18 сантиметров и очень массивным клювом, приспособленным для щелканья косточек плодов и ягод: вишни, черешни, черемухи. Дубонос живёт в лиственных и смешанных лесах, рощах, садах, дубравах, полезащитных насаждениях и парках, иногда в непосредственной близости от человеческого жилья.

В Академгородке засняли на видео редких птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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