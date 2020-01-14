Он увидел ее в интернете и приехал: приставы разлучили влюбленного африканца с сибирячкой
Новосибирские приставы разлучили влюбленных. А все так романтично начиналось.
Сибирячка и 34-летний алжирец познакомились в соцсети. Как обычно завязалось общение, потом диалог перерос в нечто большее. Иностранцем так завладели чувства, что собрал чемодан и прилете в столицу Сибири, чтобы быть рядом с любимой. Но через некоторое время у Ромео закончилась виза. Но любовь так застилала глаза, что времени бегать по госучреждениям у знойного парня не было.
— В декабре прошлого года, при проверке частного сектора нарушитель был выявлен и задержан в доме у сожительницы, — рассказали приставы. — Ему был куплен билет. Иностранец покинул Новосибирск, и рейсом с пересадкой в Москве, отправился в Алжир.
Как расстояние повлияет на отношения влюбленных, неизвестно. Возможно, теперь очередь девушки отправить к любимому в гости.
ИСТОЧНИК KP.RU